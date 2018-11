Open VLD en CD&V gooien N-VA uit meerderheid Robby Dierickx

28 november 2018

08u36 0 Zaventem Ruim een maand na de verkiezingen hebben Open Vld en CD&V een akkoord bereikt om Zaventem de komende zes jaar samen te besturen. Huidige coalitiepartner N-VA - met zeven zetels de tweede grootste partij - wordt daarmee uit de meerderheid geknikkerd. Ingrid Holemans blijft burgemeester.

Ze hebben er lang op moeten wachten, maar nu hebben de Zaventemnaars eindelijk duidelijkheid over wie de komende zes jaar aan het hoofd van de gemeente staat. De Open Vld van Ingrid Holemans werd op 14 oktober met twaalf zetels de grootste partij en was aan zet. Maar de burgemeester nam ruim de tijd om met verschillende partijen rond de tafel te zitten. Bij huidige coalitiepartner N-VA voelden ze de bui evenwel al hangen, want op een aftastend gesprek kort na de stembusgang na werd er niet meer gepraat met Holemans. Tot vorige week, al was ook dat gesprek niet echt succesvol te noemen.

Dinsdagavond laat bleek uiteindelijk dat de N-VA Zaventem de komende zes jaar niet langer zal besturen. Open Vld en CD&V bereikten een akkoord en verwijzen de huidige coalitiepartner daarmee naar de oppositiebanken. Later vandaag geven beide partijen meer uitleg over het bestuursakkoord.