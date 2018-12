Ook tweede smokkelbeurt mislukt voor Nederlander WHW

17 december 2018

16u58 0 Zaventem Een Nederlandse dertiger riskeert 42 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. De man werd eerder al eens veroordeeld voor drugssmokkel.

Bij zijn aankomst in de luchthaven diste hij een onsamenhangend verhaal op over zijn ‘vakantie’ in Curacao. De douanediensten vermoedden al snel dat hij drugs had ingeslikt om die zo ons land binnen te smokkelen. Een CT-scan bevestigde dit vermoeden en de boleta’s werden in het ziekenhuis verwijderd. In totaal had de man 65 boleta’s gevuld met cocaïne, goed voor 918 gram van het witte poeder, ingeslikt. “Meneer is bovendien al eens veroordeeld voor identieke feiten”, aldus het parket, dat daarom een zwaardere straf dan het standaardtarief van 36 maanden vorderde. “Hij heeft het twee keer geprobeerd en twee keer is het mislukt. Een derde keer zal er niet komen”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts die toch nog vroeg om ‘slechts’ 36 maanden te geven. Op deze manier zou de man kunnen vrijkomen na 12 maanden zonder voor de strafuitvoeringsrechtbank te verschijnen. Uitspraak op 20 december.