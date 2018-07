Ook politiecommissariaat 'slachtoffer' van onweer 28 juli 2018

02u48 0 Zaventem Het onweer dat donderdag in de late namiddag voor heel wat wateroverlast in Zaventem zorgde, trof ook het politiecommissariaat. De schade bleef gelukkig beperkt. Verder werden zowat tien straten getroffen. Op verschillende plaatsen liepen kelders onder.

Na een snikhete dag gingen de hemelsluizen donderdag tussen 17.30 en 18.30 uur boven Zaventem wagenwijd open. In een mum van tijd stonden straten blank. Ook de sporthal in de Steenokkerzeelstraat liep onder water, omdat er momenteel werken op het dak bezig zijn. Aangezien er vrijwel meteen met de opkuiswerken begonnen kon worden, bleef de vloer gespaard. Daarnaast liep ook wat water binnen in gemeenteschool Hoek op de hoek van de Diegemstraat en de Desmedtstraat. "Al valt de schade daar nog mee", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "In het politiecommissariaat sijpelde eveneens wat water binnen, maar ook daar is er amper schade."





Daarnaast kwamen er volgens de burgemeester meldingen van wateroverlast en ondergelopen kelders vanuit de Diegemstraat, Bloemenveld, Hector Henneaulaan en de Da Vincilaan in Zaventem en de Eenenboomlaan, Eversestraat, Woluwedal en de Hortensiawijk in Sint-Stevens-Woluwe. "Voor heel wat straten is het uitzonderlijk dat er wateroverlast is", klinkt het nog. "In het verleden waren er in die straten namelijk nooit problemen. Dat toont aan dat het om een uitzonderlijk onweer ging."





(RDK)