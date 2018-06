Ook centrum krijgt BIN-netwerk 07 juni 2018

02u50 0

Na de buurt op de grens met Evere krijgt nu ook het centrum van Sint-Stevens-Woluwe een buurtinformatienetwerk. Dat moet inwoners de mogelijkheid geven om de aanwezigheid van verdachte personen snel aan mekaar en aan de politie te melden in de hoop het aantal diefstallen terug te dringen. Gisteren werd het nieuwe BIN officieel opgericht. In totaal beschikt groot-Zaventem nu over twaalf buurtinformatienetwerken, die gezamenlijk zowat vierhonderd leden tellen. De BIN's vloeiden voort uit een voorstel van twee jonge inwoners om een Facebookpagina op te richten waarop alle verdachte handelingen gepost zouden worden. Voor de gemeente was dit de aanleiding om met buurtinformatienetwerken te starten. (RDK)