Onverbeterlijke geweldenaar voor rechter WHW

24 december 2018

10u24 0 Zaventem Een Nepalees uit Zaventem riskeert 1 jaar cel voor 2 gevallen van partnergeweld. “Het geweld stopt nooit bij beklaagde”, aldus het parket.

In de nacht van 13 op 14 mei ging de man volledig door het lint tegenover zijn echtgenote. Een buurvrouw hoorde het geroep en getier en waarschuwde de politie. Deze waren al meer dan tien keer moeten tussenkomen de maanden ervoor en kenden het adres dus maar al te goed. Het slachtoffer was gewond in het gezicht, verschillende plukken haar lagen op de grond en een van haar vingers was gekneusd. Uit ondervragingen bleek hoe schrijnend de gezinssituatie was. “Ik vergeef hem alles, hij heeft me tenslotte een zoon geschonken”, vertelde ze tegen de politie. Ook hijzelf zag geen graten in zijn gedrag. “Ze zoekt het. En bovendien keert ze toch altijd terug naar mij”, klonk het smalend. Ook voor een gelijkaardig incident in februari werd hij vervolgd. “Beklaagde is een narcist die geen enkel schuldbesef heeft. Nooit zal geweld stoppen bij hem”, aldus het parket. Uitspraak op 3 januari.