Onduidelijk of Subway heropent na aangestoken brand 28 februari 2018

02u32 0 Zaventem Bijna drie weken nadat brandstichters het Subway-filiaal in de Lozenberg in de as legden, is het nog steeds onduidelijk of de snackbar de deuren zal heropenen. Volgens uitbater Mark McSwain hangt de toekomst af van de verzekeringsmaatschappijen.

Vrijdagavond 9 februari brak om 21.30 uur brand uit in het Subway-filiaal in industriezone Lozenberg. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de snackbar op de gelijkvloerse verdieping van een kantoorgebouw volledig uitbrandde. Daags nadien bleek dat het vuur aangestoken was. Een branddeskundige had namelijk sporen van brandstichting gevonden. Bovendien werd de kassa leeggeroofd. Bijna drie weken na de brand is het nog onduidelijk of de zaak de deuren zal heropenen.





"De schade binnenin is enorm", aldus uitbater Mark McSwain. "Zo goed als alles is er verwoest. We zijn momenteel nog steeds met de verzekeringsfirma's bezig. Als ik geld krijg van de verzekering, dan overweeg ik de zaak zeker nog te heropenen. Is dat niet het geval, dan vrees ik dat de Subway definitief gesloten blijft."





Technisch werkloos

Voor de drie werknemers werd geen oplossing gevonden. Zij zijn technisch werkloos door de brand. Het was trouwens niet de eerste brand in het kantoorgebouw. Enkele jaren geleden werd nog al eens brand gesticht op de eerste verdieping. Toen drongen de daders het gebouw via de Subway binnen.





(RDK)