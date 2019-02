Onderzoek naar dodelijk ongeval op buitenring Robby Dierickx

13 februari 2019

14u56 0 Zaventem Het parket Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart naar een dodelijk ongeval op de Brusselse buitenring in Sint-Stevens-Woluwe. Dinsdagmiddag kwam de bestuurder van een bestelwagen er om het leven.

Het ongeval gebeurde in de staart van een file op de buitenring in Sint-Stevens-Woluwe. Een bestelwagen werd achteraan aangereden door een vrachtwagen, waardoor de bestelwagen geplet geraakte tussen twee vrachtwagens. De bestuurder van de bestelwagen kwam daarbij om het leven, zijn passagier werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenbestuurder die het ongeval veroorzaakte, legde een negatieve drug- en alcoholtest af.

Omdat de exacte omstandigheden van het ongeval onduidelijk zijn, stelde het parket Halle-Vilvoorde een verkeersdeskundige aan. Die liet de voertuigen in beslag nemen voor verder onderzoek. Zo zal nagegaan worden of er sprake is van onoplettendheid bij de aanrijdende bestuurder of dat de chauffeur van de bestelwagen een onvoorzien manoeuvre uitvoerde.