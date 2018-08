Ondergrondse parking voor Kerkplein? BURGEMEESTER WIL OOK PARKLAAN ONDERTUNNELEN ROBBY DIERICKX

30 augustus 2018

02u46 0 Zaventem Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) wil het hart van Zaventem autoluw maken door een deel van de Parklaan te ondertunnelen en een parking onder het Kerkplein aan te leggen. Een verkiezingsstunt? "Helemaal niet", verzekert de burgemeester.

Het centrum van Zaventem krijgt - vooral door de nabijheid van de Brusselse ring - heel wat (sluip)verkeer te slikken. Vooral tijdens de spitsuren is de Parklaan bijna dagelijks verzadigd. "Dat maakt het hart van onze gemeente onveilig voor zachte weggebruikers", meent burgemeester Ingrid Holemans. "En dat terwijl er met het GO! KA Zaventem en het Zavo net twee grote scholen in de buurt liggen. Tientallen scholieren moeten dan ook dagelijks de drukke Parklaan oversteken. Veilig is dat niet. Door een fietsstraat in de Spoorwegstraat aan te leggen en door de Hoogstraat deels eenrichting te maken, hebben we al een eerste stap richting een veiliger centrum gezet, maar dat volstaat niet."





Autoluwe zone

En dus heeft de burgemeester naar eigen zeggen dé oplossing gevonden om het hart van de gemeente autoluw te maken. "Eerst en vooral moet het Kerkplein een ondergrondse parking krijgen", vindt ze. "Het is nu al betalend parkeren op het Kerkplein, dus voor de gebruikers verandert er niet veel. Een tweede belangrijke ingreep is de ondertunneling van de Parklaan. Concreet zou het verkeer tussen het kruispunt met de Henneaulaan en de spoorwegbrug onder de grond moeten. Zo kunnen we bovengronds een autoluwe zone creëren, waar het niet alleen veilig maar ook gezellig vertoeven is voor de schoolgaande jeugd, de bewoners van de nabijgelegen woonzorgcentra en alle andere inwoners. De wekelijkse markt zou haar plaats op het Kerkplein moeten behouden."





Geen verkiezingsstunt

Een onrealistische verkiezingsstunt, horen we u al denken, maar dat is het volgens Holemans hoegenaamd niet. "Dit project is zeker haalbaar als we samenwerken met een private firma voor de bouw en de uitbating van de ondergrondse parking, zoals in Vilvoorde en Tervuren het geval is. Voor de toegang naar de parking moet er sowieso al een ondergrondse inrit gecreëerd worden. Dan kunnen we evengoed een ruimer deel van de omgeving ondertunnelen."





Volgens Holemans zou dit project een nieuwe stap in de vernieuwing van het centrum betekenen. "Zes jaar geleden kreeg de Stationsstraat al een facelift, wat later waren de Willem Lambertstraat en het nabijgelegen parkje aan de beurt en werd het cultureel centrum De Factorij geopend. Nu moeten het Kerkplein en de omgeving een nieuwe, veiligere look krijgen. Uiteraard moeten we de komende jaren ook dergelijke projecten in de dorpskernen van de andere deelgemeenten realiseren", besluit Holemans.