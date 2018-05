Oeps, kraantje vergeten dicht te draaien TENNISSER ZET PER ONGELUK VELDEN HET ZEEN ONDER WATER ROBBY DIERICKX

30 mei 2018

02u53 0 Zaventem Een lid van tennisclub Het Zeen heeft afgelopen weekend per ongeluk twee indoor gravelterreinen onder water gezet. De twee velden zijn al zeker tot na het weekend onbespeelbaar. Pas daarna zal blijken welke herstellingswerken uitgevoerd moeten worden.

Het bestuur van tennisclub Het Zeen zit met de handen in het haar. Twee van de vier indoor gravelterreinen staan al enkele dagen blank. Dat is niet het gevolg van het onweer dat Sterrebeek vorige donderdag zwaar trof, maar wel de schuld van een verstrooid clublid. "Afgelopen weekend vergat een van de tennissers na het sproeien van de gravelterreinen de hoofdkraan dicht te draaien", zegt voorzitter Frank Bohne. "Daardoor zat er een hele nacht lang druk op de kraan, waardoor de darm gesprongen is en honderden liters water urenlang op de terreinen stroomden. In de tennisballon liggen vier gravelterreinen, maar gelukkig bleef de schade beperkt tot slechts twee velden."





Extra gravel

Gevolg? In de tennisballon zijn momenteel slechts twee van de vier tennisvelden bespeelbaar. "We moeten wachten tot de terreinen weer opgedroogd zijn", gaat Bohne verder. "Het veld dat de minste schade opliep, zal mogelijk dit weekend alweer bespeelbaar zijn. Voor het andere dat nog helemaal onder water staat, is het afwachten hoe groot de schade is. Mogelijk kunnen we er wat extra gravel op gooien en dan zal er al vrij snel opnieuw op gespeeld kunnen worden. Blijkt de schade toch groter, dan bestaat de kans dat we het volledig moeten heraanleggen. Dan zal het wat langer duren om alles speelklaar te maken."





Dat de tennisclub momenteel over slechts zes terreinen - vier outdoor en zes indoor - in plaats van acht beschikt, is uiteraard een domper. "Maar we mogen van geluk spreken dat dit niet enkele weken eerder gebeurde", verduidelijkt de voorzitter. "Mei is een bijzonder drukke maand en dan hadden de problemen groter geweest. De komende weken zitten de jonge leden in de examens, waardoor ook ouders al wat vaker thuisblijven. Toch hebben we hier en daar al wat moeten herschikken. Zo werden enkele tennislessen verplaatst naar de outdoorterreinen. Daarnaast besef ik dat sommige leden de komende dagen mogelijk niet op hun gewenste uur kunnen spelen."





Verzekering

Wie de herstellingswerken zal moeten betalen, moet nog uitgeklaard worden. "We hopen dat we op de verzekering kunnen terugvallen. Als er enkel wat gravel op gegooid moet worden, dan zal dat financieel gezien allemaal wel meevallen. Moet het terrein helemaal heraangelegd worden, dan zal het wel wat kostelijker worden", besluit Frank Bohne.