Obus op luchthaven veilig ontmanteld 04 juni 2018

02u32 0

Op Brussels Airport is in de nacht van vrijdag op zaterdag een obus uit de Tweede Wereldoorlog veilig ontmanteld.





De bom werd vrijdag tijdens werkzaamheden aan apron 3 op de tarmac ontdekt. Omdat de plaats waar de obus gevonden werd op een veilige afstand van de gebouwen en de operaties van de passagiers lag, werd beslist om pas in de daaropvolgende nacht te starten met de ontmanteling. Voor alle zekerheid werden de werken wel stilgelegd en stelde DOVO een veiligheidsperimeter van honderd meter rond de obus in, al was er volgens de ontmijningsdienst nooit gevaar voor passagiers en werknemers van de luchthaven.





De ontmanteling gebeurde uiteindelijk zonder de obus tot ontploffing te brengen. (RDK)