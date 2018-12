Nu ook brandveiligheidsprobleem in Le QG Waterpijpbar blijft op burgemeestersbesluit voorlopig gesloten Robby Dierickx

04 december 2018

16u16 3 Zaventem Waterpijpbar Le QG in de Kleine Kerkstraat in Sint-Stevens-Woluwe blijft voorlopig dicht. Nadat een arbeidsauditeur de sluiting afgelopen weekend beval, omdat er verschillende arbeidsinbreuken vastgesteld werden, zijn er nu ook problemen met de brandveiligheid. “Er is een reëel gevaar voor de bezoekers, uitbaters en bewoners van de bovengelegen flat”, zegt burgemeester Ingrid Holemans.

Zaterdagavond hielden agenten een grootschalige controle bij verschillende horecazaken in de regio en ook waterpijpbar Le QG in Sint-Stevens-Woluwe kreeg controleurs over de vloer. Diezelfde nacht nog werd beslist dat de zaak de deuren tijdelijk moest sluiten. Die sluiting werd opgelegd door een arbeidsauditeur omdat er verschillende inbreuken vastgesteld werden. Opvallend: maandag hing er een papier aan de deur dat de zaak dinsdag heropend zou worden. Nochtans had de arbeidsauditeur het licht nog niet op groen gezet.

Maar tot een opening kwam het dinsdag uiteindelijk niet, want burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) tekende een burgemeestersbesluit dat een verdere sluiting van de zaak verzekert. “Behalve de controle rond de arbeidswetgeving werd er ook een brandveiligheidscontrole uitgevoerd en daaruit bleek dat er ook op dat vlak verschillende inbreuken zijn”, aldus Holemans. “Zo kan de brandveiligheid niet gegarandeerd worden en is er een verhoogd risico op CO-vergiftiging.”

Concreet stelde de brandweer vast dat er in de horecazaak twee verwarmingselementen aanwezig zijn die aangesloten werden op gasflessen. Die toestellen mogen echter niet binnenshuis gebruikt worden wegens risico op brand en een opstapeling van verbrandingsgassen. Daarnaast voldoet de verwarmingsketel in de achterste ruimte niet aan de wetgeving en is de ketel op een niet correcte wijze aangesloten. Bovendien is er geen afvoerkanaal voor de extractie van verbrandingsgassen.

Nieuw brandpreventieonderzoek

“Omwille van deze vaststellingen blijft de zaak gesloten tot uit een nieuw, door de uitbater aan te vragen, brandpreventieonderzoek blijkt dat alle opgesomde problemen verholpen werden”, aldus nog de burgemeester. “Uiteraard moet er ook voor het andere onderzoek omtrent de arbeidsinbreuken eerst groen licht gegevens worden door de arbeidsauditeur alvorens de deuren van de waterpijpbar opnieuw open mogen zwaaien.”

De uitbater weigerde het burgemeestersbesluit te ondertekenen. “Maar dit verandert niets aan het besluit”, verduidelijkt korpschef Jean-Pierre Vanthienen. “De horecazaak blijft verzegeld en mag niet betreden worden tot er een positief brandweerverslag afgeleverd wordt. Houdt de uitbater zich niet aan deze regel, dan zullen we opnieuw moeten optreden.”

Geen vergunning

Los van beide onderzoeken startte de gemeente ook een procedure tot definitieve sluiting van de waterpijpbar bij de rechtbank. De uitbater opende zijn zaak in maart en vroeg pas afgelopen zomer een stedenbouwkundige vergunning aan. Die werd in oktober geweigerd door de gemeente. Het schepencollege kreeg enkele weken geleden positief advies van de Hoge Raad van de Handhavingsuitvoering en trok hiermee naar de rechter. Krijgt de gemeente gelijk, dan moet de uitbater het pand in haar oorspronkelijke staat herstellen.