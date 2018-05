Notaris sleept nanny voor rechter 03 mei 2018

Een 51-jarige nanny uit Sint-Stevens-Woluwe riskeert 12 maanden cel. Bij drie gezinnen zou ze voor duizenden euro's aan juwelen gestolen hebben. Een notarisfamilie die onraad rook, schakelde het gerecht in.





De 51-jarige Rosi G. bood in 2015 via een website haar diensten aan als huishoudhulp en kinderoppas. Een Leuvense notaris kon met twee kinderen best wat hulp gebruiken. Maar tijdens hun verhuis bleken heel wat kostbare spullen zoek. Bij de notaris en zijn vrouw zou naast een goudklomp van 1.500 euro, ook voor 35.000 euro aan handtassen, juwelen en pennen zijn verdwenen. De zus van de notarisvrouw had tijdens de herfstvakantie G. ook ingeschakeld als oppas en miste na haar passage 4.500 euro aan sieraden. De notaris riep de oppas op het matje en liet het gesprek opnemen in aanwezigheid van twee vrienden als getuigen. Ze reden daarop samen naar het huis van de vrouw om bewijzen te zoeken. Toen ze daar meerdere juwelen aantroffen, werd de politie erbij gehaald. Een advocatenkoppel uit Overijse maakte naar eigen zeggen hetzelfde mee. De procureur vorderde 12 maanden cel en 1.200 euro boete voor de nanny. Haar advocaat kon niet lachen met het feit dat de notaris de vrouw zelf op het matje had geroepen. "Het leek wel een maffiafilm", aldus de raadsman. "Men gaat haar gijzelen, afdreigen en haar huis doorzoeken om vervolgens de politie te bellen. Is dit nog normaal?" De advocaat vroeg de opschorting. Vonnis 6 juni. (KAR)