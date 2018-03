Nostalgisch afscheid van Mark Vanlombeek (67) 12 maart 2018

02u32 0 Zaventem Op de uitvaart van oud-sportjournalist, voormalig woordvoerder bij VTM en huidig Zaventems CD&V-gemeenteraadslid Mark Vanlombeek (67) uit Sterrebeek in het crematorium Hofheide in Nieuwrode waren honderden rouwenden onder wie ex-renners Herman Van Springel, Roger De Coninck, Lucien Van Impe, Carlo Bomans en Roland Liboton, en ook ex-voetballer Paul Van Himst was er.

De zaal zat dan ook stampvol. Er werden enkele filmpjes getoond, enkelen nog in zwart-wit waarin Vanlombeek in zijn jongere jaren een militair interviewde over valschermspringen. Verder was er ook een sketch op de fiets, Vanlombeek achteraan op de motor en in de reportagecabine te zien. De nostalgie spatte van het scherm, links en rechts viel afwisselend een diepe zucht of een ingetogen lachje te horen.





De beste duo Marken

Een brief van zijn vriend Mark Uytterhoeven werd voorgelezen, want Mark zelf kon er niet bij zijn omdat hij in Bali zit. "Dit is afscheid nemen zoals ik het nog nooit heb gedaan. Je hebt me tijdens de mondiale van 1990 mijn eerste programma gegeven. Ik presenteerde de openingsmatch, Kameroen won van Argentinië. Daags nadien was jij aan de beurt met de tweede match, en omdat het zo vlot liep, mocht ik van jou de rest overnemen. Ik kreeg hiervoor de HA! Van Humo en mocht Het Huis van Wantrouwen presenteren. En ik was vertrokken. Het stond ooit in de krant: Marc Vanderlinden en Marc Degryse, het beste duo Marken na Vanlombeek en Uytterhoeven. Kijk, dat hebben wij samen betekend. Dag Mark", klonk het.





(SVDL)