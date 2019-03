Nostalgie troef: 12 jaar na verplichte sluiting heropent jeugdhuis Integendeel eenmalig de deuren Oud-bestuursleden jeugdclub organiseren fuif met authentieke attributen Robby Dierickx

11 maart 2019

14u20 0 Zaventem In de zomer van 2007 moest jeugdclub Integendeel in Nossegem onherroepelijk de deuren sluiten om hygiënische redenen en wegens de slechte staat van het pand. Nu keert het jeugdhuis eenmalig terug. Komende zaterdag organiseren de oud-bestuursleden een fuif in zaal De Koperen Kraan, die aangekleed zal worden met allerlei authentieke attributen.

We keren twaalf jaar terug in de tijd. In juni 2007, 32 jaar na de oprichting, valt het toenmalige gemeentebestuur daags na een feestje binnen in jeugdclub Integendeel, dat onderdak had in de gebouwen van de oude gemeenteschool van Nossegem. Het jeugdhuisbestuur had het lokaal nog niet opgekuist, waarop het schepencollege besloot om het jeugdhuis tijdelijk te sluiten om hygiënische redenen. Elf maanden later werd duidelijk dat Integendeel definitief de deuren moest sluiten, omdat het gebouw in een bouwvallige staat verkeerde. De toenmalige voorzitter betreurde de sluiting, omdat de jeugdclub volgens hem de ideale ontmoetingsplaats voor de jongere generaties was, maar de beslissing van het schepencollege was onherroepelijk: jeugdhuis Integendeel was voorgoed verleden tijd.

Authentieke attributen

Tot nu, want enkele oud-bestuursleden slaan de handen in elkaar en organiseren komende zaterdag een reüniefuif in zaal De Koperen Kraan. “Die zal aangekleed worden met allerlei attributen uit het voormalige jeugdhuis”, zegt Gerrit Andries, die tussen zijn 18de en 25ste voorzitter en bestuurslid van Integendeel was. “Er komen oude foto’s en affiches, maar ook een spectaculair attribuut waarover ik nog niets kwijt kan.”

Volgens Gerrit Andries speelden de oud-bestuursleden al lang met het idee om een reünie te houden. “De vraag werd de voorbije jaren meerdere keren gesteld in de Facebook-groep van de oud-leden”, klinkt het. “Nu vonden we dat de tijd rijp was om effectief iets te organiseren. Opvallende aanwezige zaterdag is de afro-rockband La Fille D’Ernest, één van de bands die gebruik maakte van de grote repetitieruimte in de kelder van Integendeel. Zij zullen zaterdag dan ook alles uit de kast halen om zaal De Koperen kraan op stelten te zetten. Daarnaast staan nog vier deejays achter de draaitafels die allemaal hun roots hebben in de voormalige jeugdclub.”

Goed doel

De organisatie benadrukt dat iedereen – dus ook mensen die geen lid waren van de jeugdclub – zaterdag welkom is op de Integendeel-fuif. De opbrengsten van het evenement gaan naar Think Pink, een organisatie die geld inzamelt voor het onderzoek naar borstkanker.

De deuren van De Koperen Kraan openen zaterdag om 20.30 uur. Tickets kosten 10 euro.