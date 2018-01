Nog twee verdachten van diefstal op trein opgepakt 20 januari 2018

02u33 0

Ook de twee medeverdachten van de man die op 13 januari betrokken was bij de diefstal van een draagtas in een trein van Leuven naar de luchthaven van Zaventem, zijn op donderdag gearresteerd. Een agent van de spoorwegpolitie merkte het tweetal donderdagochtend rond 8 uur op in station Brussel-Zuid. De twee mannen van 27 jaar en 19 jaar die illegaal in het land verblijven, geven hun betrokkenheid bij de feiten toe. Ze kregen een snelle dagvaarding en moeten begin maart voor de rechter verschijnen. Eerder bekende een 26-jarige Algerijn al zijn betrokkenheid bij de diefstal. Het parket dagvaardde hem onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet zich ook begin maart voor de rechter verantwoorden. (ADPW)