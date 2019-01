Nog meer ruimte voor farmaceutische sector op Brussels Airport Robby Dierickx

10 januari 2019

09u07 0 Zaventem Nu al is Brussels Airport een voorkeursluchthaven voor transport van temperatuurgevoelige producten zoals geneesmiddelen, maar die rol zal in de toekomst nog versterkt worden. Op de cargozone maakt men namelijk 100 miljoen euro vrij voor de bouw van nieuwe logistieke gebouwen, waarvan de helft geschikt zal zijn voor temperatuurgevoelige goederen.

Ons land is een belangrijke hub in Europa en in de wereld voor export van geneesmiddelen en vaccins. “Het is mede dankzij de investeringen van de logistieke partners, zoals Brussels Airport Company, dat België een preferentieland voor farmaexport naar verre landen is”, zegt Catherine Rutten, CEO van pharma.be, de koepelorganisatie die 130 innovatieve farmaceutische bedrijven in ons land vertegenwoordigt. “Daardoor kan ons land ook een rol vervullen op het gebied van de wereldwijde volksgezondheid.”

100 miljoen euro

Brussels Airport ontwikkelde de voorbije jaren verschillende producten en diensten op maat van de farmaceutische sector en dat viel wereldwijd in de smaak. Zo is er internationale interesse in de Airside Pharma Transporter, een voertuig dat meetbare, constante temperatuur garandeert op tarmac voor de producten aan boord. De komende jaren zet de luchthaven nog extra in op de farmaceutische sector. Zo investeert Brussels Airport 100 miljoen euro in de constructie van ultramoderne logistieke gebouwen van 100.000 vierkante meter in de cargozone. De helft van deze infrastructuur zal geschikt zijn specifiek voor het afhandelen van hoogwaardige en temperatuurgevoelige goederen, zoals farmaceutische producten.