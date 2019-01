Nog geen verdachte van poederbrief gemeentehuis opgepakt Robby Dierickx

10 januari 2019

10u18 0 Zaventem Een week nadat een poederbrief het gemeentehuis van Zaventem op stelten zette, is er nog geen verdachte opgepakt. De lokale recherche voert het onderzoek.

Op donderdag 3 januari opende een onthaalbediende van het gemeentehuis van Zaventem een enveloppe waarin een wit poeder en een papier met een tekst in het Frans bleken te zitten. Wim Debruyn, algemeen directeur van de gemeente Zaventem, werd erbij gehaald, waarna beide personen in quarantaine werden gehouden. De vier andere werknemers die op dat moment aanwezig waren in het gemeentehuis kwamen niet in contact met de brief, maar moesten uit voorzorg toch binnen blijven.

De Civiele Bescherming van Brasschaat kwam het poeder ophalen en later op de dag bleek dat het om een niet-giftige substantie ging. Een week na de feiten heeft de lokale politie van Zaventem nog geen verdachte kunnen oppakken. Het onderzoek wordt momenteel gevoerd door de lokale recherche.