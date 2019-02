Nog geen spoor van vermiste kat op luchthaven DBS

03 februari 2019

19u06 0 Zaventem De kat Bassie, die sinds donderdag vermist is op de luchthaven van Zaventem, is nog steeds niet terecht.

De 2-jarige poes kwam uit Turkije en zou donderdagavond opgepikt worden door haar nieuwe baasjes, een gezin uit Nederland. Alleen, op de bagageband troffen ze een beschadigde en lege kennel aan. Waar Bassie wist te ontsnappen, is onduidelijk.

Zaterdag zakten de nieuwe baasjes en enkele Belgische vrienden naar Zaventem af om de poes te zoeken maar dat leverde niks op. “We blijven zoeken, maar het is voorlopig tevergeefs”, zegt de Nederlandse Simone van der Meiden, die als vluchtbegeleidster de trip van Bassie van Turkije naar ons land regelde. “Zondag zijn er nog kennissen die landen en die aan ‘die kant’ nog eens kunnen kijken want wij mogen niet langs de douane. Doordat we beperkt zijn in onze zoekmogelijkheden moeten we ons focussen op de omgeving rond het vliegveld. We blijven ons inzetten en hopen dat Bassie nog opduikt.”