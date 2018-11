Nog 23 achtergebleven koffers op luchthaven Valies van Vilvoords schepen Serkeyn wél naar Valencia DBS

15 november 2018

17u44 1 Zaventem Volgens bagageafhandelaar Aviapartner blijven er nog 23 reiskoffers over die na de staking -intussen al ruim twee weken geleden- nog niet terug bij hun rechtmatige eigenaar zijn.

“Onze bezorgdienst heeft nog steeds contactgegevens nodig van deze passagiers om de bagage bij hen thuis te kunnen afleveren”, zegt woordvoerder Anas Hanan. “Deze passagiers moeten daarvoor hun luchtvaartmaatschappij contacteren.”

Schepen Johan Serkeyn heeft intussen bericht gekregen over zijn vermiste koffer. Die blijkt namelijk – in tegenstelling tot hijzelf – wél een tripje naar Valencia te hebben gemaakt. De reis, voorzien op 25 oktober, viel door de staking in het water. “Ze hebben mijn koffer gevonden in Valencia en deze zal zo snel mogelijk opgestuurd worden naar Brussel. Daarna gaan ze mij opnieuw contacteren voor de thuislevering.”