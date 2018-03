Nigeriaan smokkelt 'voor zieke moeder' 28 maart 2018

Een 40-jarige Nigeriaan riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van 1,4 kilogram heroïne. De man had de heroïne ingesilkt in 93 zogenaamde boleta's. "Ik kon niet anders. Mijn mama heeft kanker en moet verzogrd worden. Ik zou 2000 euro krijgen in ruil voor de smokkel. Hiermee kon ze in Afrika behandeld worden. Zoniet zou ze sterven", klonk het voor de rechter. Het parket had geen medelijden met de man. "Drugs smokkelen is moreel verwerpelijk, en al helemaal als het over heroïne gaat." Uitspraak op 9 april. (WHW)