Nieuwe luchthal van tennisclub Tenza opgeblazen DBS

31 maart 2019

10u55 0 Zaventem Tennisclub Tenza heeft sinds zaterdag een gloednieuwe luchthal. Die vervangt de oude ballon wiens rol na 18 jaar uitgespeeld was. “Die moest dringend vervangen worden”, zegt voorzitter Luc Van Wilderode. “Zo’n luchthal gaat gemiddeld 15 jaar mee. Het risico op scheuren werd te groot.”

Tenza heeft dan ook geanticipeerd en de ballon nu laten vervangen. “Want je moet er toch rekening mee houden dat je na de bestelling 15 maanden moet wachten op de levering. Ook de opblaasmachine en verwarming hadden overigens al lang hun beste tijd gehad en waren aangetast door roest.”

De werken duurden vier dagen. “Eerst werd de oude ballon neergehaald. Vervolgens werden de terreinen met behulp van lasertechnologie helemaal egaal heraangelegd en uiteindelijk werd zaterdag de nieuwe luchthal opgetrokken.”

Nu beschikt de club terug over een hele mooie accommodatie met in totaal vijf terreinen en twee padelvelden. “De grote luchthal, die nog maar twee jaar oud is, wordt in april neergehaald zodanig dat er op drie terreinen in open lucht kan gespeeld worden. In de nieuwe luchthal kan dan bij slecht weer nog gespeeld worden op twee terreinen.”

Tennisclub Tenza telt 304 leden.