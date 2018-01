Nieuwe Finse piste bezorgt joggers natte voeten 02u44 0 Foto Lukas De nieuwe piste in het Zeenpark ligt er drassig bij. Zaventem Verschillende joggers hebben de voorbije dagen geklaagd over natte voeten toen ze op de pas aangelegde Finse piste in het Zeenpark in Sterrebeek gingen lopen. Sommigen stonden zelfs tot hun enkels in het water. "De Finse piste is dan ook nog niet volledig klaar", zegt schepen Luk Vander Elst. "Op verschillende plaatsen komt nog extra drainage."

Met haar 1,3 kilometer is de Finse piste in het Zeenpark, dat momenteel volledig vernieuwd en uitgebreid wordt, een droom voor elke jogger. Al zijn er momenteel wel heel wat negatieve reacties over de piste. Zo moesten verschillende joggers de voorbije weken met natte voeten huiswaarts keren nadat ze op de Finse piste gelopen hadden. Door de hevige regenval stonden ze namelijk tot hun enkels in het water.





Nog niet helemaal af

Schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA), die de werken van de vernieuwing van het Zeenpark op de voet volgt, geeft toe dat er her en der veel water op de Finse piste staat, maar zegt tegelijkertijd ook dat het loopparcours nog niet volledig afgewerkt is. "Op verschillende plaatsen hebben we al drainage aangebracht, maar we moesten de hevige regenval afwachten om na te gaan waar er nog problemen met het water zouden zijn. Nu duidelijk is waar het water niet goed wegzakt, gaan we nog wat extra draineren. Dat water zal naar de beek geleid worden. Daarnaast moet de hele Finse piste ook nog aangewalst worden. De officiële opening van het Zeenpark staat in juni gepland, dus tot dan moeten joggers er rekening mee houden dat er nog wat probleempjes mogelijk zijn met de Finse piste."





Nu al lopen op het loopparcours is volgens Vander Elst geen probleem, maar hij maant iedereen wel aan om zo weinig mogelijk van andere delen van het Zeenpark gebruik te maken. "Er moet namelijk nog heel wat ingezaaid worden en dat lukt niet wanneer er modder ligt", klinkt het. "Bovendien zijn bepaalde oevers langs de beek nog wat steil en bijgevolg gevaarlijk. Daar moeten nog hagen geplant worden. Vanaf juni zal iedereen naar hartenlust kunnen genieten van het Zeenpark." (RDK)