Nieuwe draagstructuur voor zwevend dak Sky Hall 18 augustus 2018

02u25 0 Zaventem Brussels Airport is begonnen met de renovatiewerken van het dak van de Sky Hall, de vroegere transithal op de luchthaven. Vrijdag werd begonnen met het plaatsen van stalen spanten van 55 meter en 53,5 ton met een kraan van 700 ton.

"Een merkwaardige architecturale keuze uit de jaren vijftig was om het dak te laten steunen op pilaren in het midden van de ruimte, zodat het dak lijkt te zweven op de hal", klinkt het. "De ingenieurs van Brussels Airport Company hebben een eigen out-of-the-boxoplossing gevonden voor de renovatie, zodat het dak kan blijven zweven en de iconische look van de Sky Hall bewaard blijft."





Expo 58

De Sky Hall werd in de jaren vijftig opgetrokken, onder meer om de verwachte bezoekers voor Expo 58 te ontvangen. Het gebouw voldeed echter niet meer aan de moderne veiligheidsnormen en was sinds de jaren negentig niet meer in gebruik. De Sky Hall herbergt echter miljoenen verhalen en wekt bij velen nostalgische herinneringen op. Daarom is het voor Brussels Airport belangrijk om bij de renovatie het uitzicht van de Sky Hall te bewaren, niet in het minst het iconische dak. Na de renovatie zal het een evenementenruimte worden. De werken zouden in de eerste helft van 2020 klaar moeten zijn. Voor het project is een budget van 23 miljoen euro uitgetrokken. (DBS)