Nieuwbouw Sint-Antonius rond de zomer klaar 14 april 2018

02u45 0

De nieuwbouw van rusthuis Sint-Antonius in het centrum zal pas rond de zomer klaar zijn. Reden van die vertraging is een faillissement van een van de aannemers. Het aantal bedden gaat van 110 naar 138.





Zes jaar geleden startte men met de eerste fase van de nieuwbouw. De oude gebouwen gingen tegen de vlakte en werden vervangen door een modern pand. In 2016 verhuisden de bewoners al naar hun nieuwe kamer in de twee nieuwe gebouwen. In de derde fase werd het oude gebouw langs de kant van de Hoogstraat afgebroken. In het nieuwe gebouw komen animatieruimten, de nieuwe hoofdingang en de cafetaria. De werken hadden maanden geleden al afgerond moeten zijn. "Door een faillissement van een van de aannemers, moesten we de hele procedure van een heraanbesteding doorlopen", zegt directeur Luc Martens. "Als alles volgens plan verloopt, kunnen we alle werken rond de zomer afronden." (RDK)