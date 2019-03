Nieuw audio- en opnamesysteem vergemakkelijkt werking gemeenteraad Robby Dierickx

22 maart 2019

11u31 0 Zaventem De Zaventemse gemeenteraad zal komende maandag voor het eerst kennismaken met een hypermodern audio- en opnamesysteem en een nieuwe manier van stemmen. Die vernieuwing moet de werking van de gemeenteraad vergemakkelijken.

Nieuwe microfoons zullen vanaf maandag voor een betere verstaanbaarheid van de sprekers doorheen de hele vergaderruimte zorgen. Om te vermijden dat teveel gemeenteraadsleden door mekaar praten, kunnen er maximaal twee microfoons tegelijkertijd geactiveerd worden. De voorzitter leidt de vergadering in goede banen via een apart bedieningssysteem. “Het nieuwe audiosysteem maakt het ook mogelijk om het geluid van de gemeenteraad op te nemen”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Dit vergemakkelijkt de verwerking van de notulen.”

Daarnaast komt er ook een nieuwe manier van stemmen. In Zaventem moest er tot voor kort nog met pen en papier gestemd worden, maar voortaan zullen gemeenteraadsleden hun stem kunnen uitbrengen door een druk op een knop. Bij open stemmingen kan, op vraag van een raadslid, ook het individueel stemgedrag weergegeven worden. Bij een geheime stemming zal enkel een algemeen anoniem stemresultaat geprojecteerd worden.

Het nieuwe audio- en opnamesysteem kostte de gemeente 60.000 euro.