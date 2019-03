Na kapwerken te hoge bomen plant Brussels Airport nu twintig nieuwe exemplaren rond sporthal Robby Dierickx

21 maart 2019

13u47 0 Zaventem De omgeving van de sporthal van Zaventem is opnieuw wat bomen rijker. Nadat Brussels Airport midden vorige maand een tiental bomen in de Quinkenstraat kapte, plantte de luchthaven nu twintig wintereiken.

De bomen die in februari gekapt werden, moesten weg omdat ze te hoog waren voor de luchthaven. Bovendien waren ze niet in een al te beste staat. Maar deze week is Brussels Airport gestart met het planten van nieuwe bomen. “De luchthaven heeft besloten om een twintigtal nieuwe wintereiken aan te planten”, zegt voormalig milieuschepen en huidig oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA). “Wintereik is een traag groeiende inheemse boomsoort die goed zal gedijen naast de sporthal.”

Aangezien de aangeplante bomen al een zestal meter hoog zijn, zal hun bladerdek snel voor een geluidswerende wand tussen de woningen en de luchthaven zorgen.