Na 34 jaar wachten wordt Eversestraat alsnog heraangelegd 19 april 2018

34 jaar na de eerste plannen is een aannemer begonnen met de heraanleg van de Eversestraat.

De decennialange vertraging is volgens schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA) het gevolg van andere prioriteiten die telkens opdoken. "Maar nu maken we onze belofte wel waar", zegt hij. "Tot oktober wordt de straat helemaal vernieuwd. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel en de voetpaden en parkeerplaatsen worden in een nieuw jasje gestoken. Er wordt in verschillende fases gewerkt, waardoor de garages nagenoeg altijd bereikbaar zullen blijven. Is dat op een bepaald moment toch niet het geval, dan worden tijdelijke parkeerruimtes aangelegd. Ook na de werken zal de Eversestraat aan de grens met Evere afgesloten blijven om te vermijden dat het een sluipweg wordt." (RDK)