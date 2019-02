N-VA houdt vast aan Philippe Laeremans als voorzitter Robby Dierickx

21 februari 2019

11u11 0 Zaventem Philippe Laeremans (49) uit Sterrebeek zal ook de komende drie jaar voorzitter van N-VA Zaventem zijn. Hij werd tijdens de bestuursverkiezingen quasi unaniem opnieuw verkozen.

“We hebben een bestuur gekozen dat samen met de mandatarissen bestaat uit twintig personen”, aldus een tevreden Laeremans. “Zowat iedereen is gebleven en er zijn ook een aantal nieuwe mensen bijgekomen. Samen met het nieuwe bestuur wil ik onze partij verder uitbouwen en versterken in Zaventem. Met Lieve Maes op de zesde plaats voor de Kamer en Erik Rennen op de elfde plaats voor het Vlaams parlement breekt er opnieuw een drukke campagneperiode aan. Hopelijk kunnen we ons goed resultaat van oktober 2018 bestendigen en op 26 mei een verkiezingsoverwinning vieren.”

N-VA werd op 14 oktober vorig jaar de op één na grootste partij in Zaventem, maar werd door de toenmalige coalitiepartners Open Vld en CD&V uit de meerderheid geknikkerd.