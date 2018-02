N-VA'er Erik Rennen gaat resoluut voor de sjerp 17 februari 2018

02u40 0 Zaventem Meerderheidspartij N-VA trekt op 14 oktober met Erik Rennen als lijsttrekker naar de kiezer. "We willen de grootste partij van Zaventem worden", aldus Rennen, die naar eigen zeggen een gooi doet naar de sjerp.

Met het vertrek van Francis Vermeiren (Open Vld), die 34 jaar lang burgemeester in Zaventem was en zijn sjerp twee jaar geleden aan partijgenote Ingrid Holemans doorgaf, lijken de verkiezingen in de luchthavengemeente voor het eerst sinds lang onvoorspelbaar te gaan worden. Meerderheidspartij N-VA ruikt dan ook haar kans om het burgemeesterschap op te eisen. "Het politieke speelveld ligt open en we zijn de tweede grootste Vlaamse partij in Zaventem", zegt Erik Rennen, die als kopman aangeduid werd. "We hebben de ambitie om verder te groeien en dan moet je als lijsttrekker voor de sjerp durven gaan. We willen van Zaventem nog veel meer een mooie, propere en modern bestuurde gemeente maken en we hebben daarvoor de geknipte mensen in huis."





Op de tweede plaats prijkt nieuwkomer Iris Elbers, terwijl huidig schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst op de derde plek staat. Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Lieve Maes zal de lijst van N-VA duwen.





(RDK)