Muziekvereniging Broedermin speelt zaal twee dagen na mekaar plat RDK

29 januari 2019

13u59 0

De leden van de Koninklijke Muziekvereniging Broedermin uit Sterrebeek hebben afgelopen weekend hun jaarlijks concert gehouden in zaal Ons Huis in de Zaventemse deelgemeente. Het optreden stond onder leiding van Nicolas Fagel. Op zaterdag 26 januari was er een gastoptreden van de MusicMix Band, zondag kregen de muzikanten de hulp van het Harmonieorkest Sint-Maurus uit Holsbeek. De Koninklijke Muziekvereniging Broedermin bestaat ondertussen al 91 jaar.