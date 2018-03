Musical komt thuis in De Factorij EERSTE PLANNEN CC ONTSTONDEN IN 1999 NA EERSTE EDITIE ROBBY DIERICKX

01 maart 2018

02u32 0 Zaventem Ze hebben er bijna twintig jaar op moeten wachten, maar vanavond mogen de 200 acteurs van de tweejaarlijkse gemeentelijke musical eindelijk in CC De Factorij in Zaventem op de planken staan. De eerste plannen van dat cultureel centrum dateren van 1999, kort na de eerste musical. "Het voelt als thuiskomen", zegt burgemeester Ingrid Holemans, die ook nu weer op het podium staat voor 'Daens'.

Met 'Het meisje van Zaventem' werd in 1999 de eerste gemeentelijke musical georganiseerd. Wat aanvankelijk een eenmalig evenement was, is ondertussen al aan haar tiende editie toe. Vanavond gaat Daens in première in het cultureel centrum De Factorij in Zaventem. Ook morgen, zaterdag en zondag staan voorstellingen op het programma. "Wegens het succes hebben we zelfs een extra voorstelling op zondagavond ingelast", laat burgemeester en bezieler van de musical, Ingrid Holemans (Open Vld), weten. "Ook dit jaar doen opnieuw zowat tweehonderd enthousiaste amateuracteurs mee. De helft daarvan woont in Zaventem. De jongste deelnemer is amper vijf jaar oud, terwijl de oudste 73 kaarsjes mag uitblazen."





Niet meer in sporthal

Daar waar de musical de voorbije jaren telkens in de sporthal van Zaventem georganiseerd werd, is cultureel centrum De Factorij komend weekend het decor van het gemeentelijk spektakel. Dat CC werd in april vorig jaar plechtig geopend. "De eerste ideeën dateren van 1999, kort na onze eerste musical", herinnert Holemans zich nog goed. "De sporthal was namelijk niet de ideale plaats om een musical in te organiseren. De akoestiek is er niet ideaal en we moesten de zaal telkens ombouwen, waardoor er dagenlang niet in gesport kon worden. Vandaag blijkt dat het bijna twintig jaar geleden niet bij woorden gebleven is, maar dat we die woorden in daden omgezet hebben. Dat de musical komend weekend in het CC kan plaatsvinden, voelt als thuiskomen. Mede daarom is deze tiende editie extra spannend."





Extra optreden

In de grote zaal is plaats voor 680 bezoekers. Voor de voorstelling van vanavond zijn er nog een handvol tickets beschikbaar, net als voor de voorstelling van zondagmiddag. Die van vrijdag- en zaterdagavond zijn volledig uitverkocht. "Het succes heeft ervoor gezorgd dat we zondagavond uitzonderlijk nog een vijfde keer optreden", aldus een dolblije burgemeesters, die zelf de schoonzus van Daens speelt. "Dat het elke twee jaar zo'n succes is, hebben we ongetwijfeld te danken aan het feit dat zoveel dorpsgenoten willen deelnemen. Het mogen dan wel amateuracteurs zijn, toch halen we elke keer een hoog niveau. Na de vorige musical verscheen er in een vakblad rond theater zelfs een artikel over de hoogstaande kwaliteit van de opvoering. Dat doet uiteraard enorm veel deugd. En ook nu heeft iedereen weer professioneel naar komend weekend toegeleefd. Het belooft een fantastische vierdaagse te worden."





Laatste tickets

Wie er komend weekend alsnog bij wil zijn, maar nog geen kaartjes heeft, kan nog tickets bestellen via www.zaventem.be.