Musical haalt 3.000 euro op voor Duchenne 31 maart 2018

02u59 0 Zaventem De tweejaarlijkse musicalproductie van de gemeente Zaventem heeft in totaal 3.000 euro opgehaald voor de ziekte van Duchenne.

Aanleiding van die geldinzameling was de deelname aan de musical Daens van de 7-jarige Jimmy uit Sint-Stevens-Woluwe. Hij lijdt zelf aan de spierziekte, waarop de deelnemers en de cultuurraad besloten om hun steentje bij te dragen.





Kinderensemble

De kleine Jimmy maakte deel uit van het kinderensemble en deed dapper mee met de groep. De jongen werd op handen gedragen door de andere deelnemers. "Dit schrijnend voorbeeld van ons sympathiek acteurtje en zangertje Jimmy maakte deze ziekte bekend bij de musicalgroep", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld), die zelf ook deelnam aan de musical.





Magneetbadges

"Tijdens de repetitieperiode besloten we samen met de cultuurraad geld in te zamelen voor de stichting Duchenne Parent Project Belgium vzw. We lieten 'limited edition' magneetbadges met het affichebeeld 'Daens' maken en verkochten ze ten voordele van deze stichting om verder onderzoek naar deze vreselijke ziekte mogelijk te maken en kinderen zoals Jimmy te helpen. Uiteindelijk zamelden we maar liefst 3.000 euro in."





Woensdagavond werd de cheque overhandigd aan de vertegenwoordiger van de stichting, in aanwezigheid van Jimmy. (RDK)