Mogelijk asbestgevaar na brand in kraakpand DBS

29 maart 2019

17u42 0 Zaventem In het centrum van Zaventem is er een perimeter ingesteld in de omgeving van de Kleine Daalstraat. Daar heeft het vrijdagnamiddag gebrand in een kraakpand. Er is geen weet van slachtoffers, maar er zou dus wel asbest in de dakbedekking zijn aangetroffen.

“Er is een perimeter ingesteld en er wordt opgeroepen aan de omwonenden om voorlopig binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “We zijn nu met een specialist de ernst van de situatie aan het bekijken: gaat het gewoon om een oud dak waarin asbest is aangetroffen of is er werkelijk gevaar?”

“De onmiddellijke buren zijn in eerste instantie geëvacueerd”, zegt korpschef Jean-Pierre Van Thienen. “We wachten nu af of de metingen van de brandweer wijzen op schadelijke stoffen in de omgeving. Op basis daarvan zullen we bekijken welke verdere stappen ondernomen moeten worden.”

Een deskundige van het parket zal sowieso ook nog ter plaatse komen om de oorzaak van de brand te achterhalen.