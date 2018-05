Minder inbraken in winkels en cafés 11 mei 2018

Het aantal inbraken en pogingen tot inbraak in winkels, horecazaken en bedrijven is in politiezone Zaventem ten opzichte van vorig jaar lichtjes gedaald. "Voor de periode van 1 januari tot en met 1 mei registreerden we 38 feiten. Voor dezelfde periode vorig jaar stelden we 42 feiten vast", zegt woordvoerster Ellen Vanderpoel. "Het beheersen van diefstallen is nog steeds een topprioriteit voor onze zone, waarbij inbraak in woning op de eerste plaats komt. Maar we besteden eveneens aandacht aan inbraken in handelspanden." (VDBS/RDK)