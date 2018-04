Mensensmokkelaar in tranen voor rechter 10 april 2018

02u40 0

Een Egyptenaar riskeert vier jaar cel voor mensensmokkel. De man werd op 24 november door de douane gecontroleerd. Op zijn laptop werden 300 foto's van paspoorten gevonden, waardoor de douaniers meteen vermoedden dat de man met mensensmokkel bezig was. Op dezelfde vlucht was een man met een vals paspoort betrapt. Op de gsm van de beklaagde werd bovendien een selfie met die man aangetroffen. "Ik had problemen in Egypte en betaalde hem 4.000 euro om mij politiek asiel in België te kunnen laten krijgen. Als dat lukte, zou ik nog eens 5.000 hebben betaald", aldus het slachtoffer. Zelf nuanceerde de man de smokkel. "Ik beken de feiten, maar deed dit uit medelijden", klonk het. "Zijn vader is net als de mijne vroeg overleden, ik wilde hem helpen." Uitspraak op 29 april. (WHW)