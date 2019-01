Meerderheidspartij CD&V pleit voor klimaatplan Robby Dierickx

12u53 0 Zaventem Als het van CD&V afhangt, dan krijgt de gemeente Zaventem een klimaatplan. De focus moet volgens de meerderheidspartij vooral liggen op investeringen in energiebesparing en groenaanleg.

Het was maandagavond tijdens de eerste echte gemeenteraad in Zaventem dat CD&V, de partij die de luchthavengemeente samen met Open Vld bestuurt, het idee van het klimaatplan lanceerde. “Op het vlak van klimaatbeleid is Zaventem geen eenvoudige gemeente”, beseft CD&V-fractievoorzitter Lukas Schillebeeckx evenwel maar al te goed. “We zitten met veel vervuiling omwille van de luchthaven en verschillende vervoersassen zoals de Brusselse ring, de E40 en enkele steenwegen. We moeten realistisch blijven en beseffen dat we het als gemeente niet alleen kunnen. Maar alle beetjes helpen, dus ook wij moeten ons ‘klimatologisch’ steentje bijdragen.”

De meerderheidspartij vindt dat de gemeente haar focus moet leggen op het niveau van investeringen in energiebesparing en groenaanleg. Duidelijke voorbeelden zijn het vervangen van de straatverlichting door LED-lampen. “Uit cijfers van andere gemeenten blijkt dat een investering van 1 miljoen euro in de duizend meest energie-opslorpende lichtpunten een jaarlijkse besparing van meer dan 100.000 euro oplevert”, weet Schillebeeckx. “Daarnaast moet de gemeente op zoek gaan naar bijkomende gronden om groene ruimtes te bewaren.”