Meerderheid oneens over toetreding statiegeldalliantie 27 juni 2018

De gemeente Hoeilaart zal - in tegenstelling tot ruim de helft van de Vlaamse gemeenten - niet tot de statiegeldalliantie toetreden. Open Vld stemde tegen het voorstel van coalitiepartner Pro Hoeilaart. Oppositiepartijen CD&V en N-VA stemden wel voor.





"Doodjammer", vindt gemeenteraadslid Julie Vanstallen (Pro Hoeilaart). "Statiegeld invoeren is namelijk een eerste stap richting circulaire economie. Het wordt tijd dat wie een verpakking op de markt brengt, daar verantwoordelijk voor wordt. Zodat we met zijn allen minder plastic gaan kopen en wat er wel wordt gebruikt en opgehaald, beter gaan recycleren. Daarnaast zou statiegeld ook het aantal drankverpakkingen in het zwerfvuil aanzienlijk kunnen terugschroeven."





"Zo'n statiegeldsysteem is achterhaald", meent Open Vld-schepen Eva De Bleeker. "Het systeem van de blauwe zak werkt wel goed, dus waarom veranderen? Bovendien vormen blikjes niet het grote zwerfvuilprobleem. Het geld dat gebruikt wordt voor zo'n statiegeldalliantie zou veel beter geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van bioafbreekbare verpakkingen en materialen."





De gemeente keurde wel een afvalplan goed. Daarmee wil men het plastic beperken en moet een audit het aankoop- en wegwerpgedrag van de gemeente zelf in kaart brengen. (RDK)