Meer dan 150 kraampjes op succesvolle jaarmarkt 05 juni 2018

02u52 0

De 52ste editie van de jaarmarkt heeft gisteren heel wat mensen naar het centrum gelokt. Ze kuierden langs de ruim 150 kraampjes, genoten van de prijzenkampen met rundervee, pluimvee en paarden Schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld) was na afloop bijzonder tevreden. "In vergelijking met vorig jaar waren er beduidend meer standhouders en ook het aantal dieren voor de prijskampen nam toe. Vorig jaar viel onze jaarmarkt in het Pinksterweekend en dan zijn er in heel Vlaams-Brabant een zevental jaarmarkten, waardoor we moeten opboksen tegen de concurrentie."





(RDK)