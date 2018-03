Massa trotseert koude voor carnavalsstoet 19 maart 2018

IJzig koud was het zaterdag, maar toch daagden heel wat mensen op voor de carnavalsstoet die doorheen de straten van Zaventem trok. De verwachte sneeuw gooide uiteindelijk geen roet in het eten, zodat de 35 praalwagens probleemloos konden uitrijden. Al om 10.11 uur kreeg prins Thomas I de sleutel van de gemeente symbolisch overhandigd. Nadien was het aftellen tot het startschot van de jaarlijkse carnavalsstoet. Om 14.11 uur vertrokken de 35 praalwagens op het Kerkplein. In colonne trokken ze via onder meer de Hoogstraat en de Stationsstraat naar de Vilvoordelaan. Langs het parcours stonden ondanks de ijzige temperaturen honderden mensen die snoep en ander lekkers hoopten te vangen. In de Vilvoordelaan vond na afloop van de stoet de gouden varkensworp plaats.





Daags voor de stoet was het nog afwachten of sneeuw roet in het eten zou gooien, maar uiteindelijk bleef het beperkt tot wat lichte sneeuwval, waardoor de stoet nooit in het gedrang kwam. (RDK)