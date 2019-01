Man zoekt werk...maar krijgt veroordeling WHW

17 januari 2019

16u56 0 Zaventem Een Spanjaard is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. De man was in het vizier gekomen van een drugsbende omdat hij op sociale media een oproep had gedaan voor werk.

De werkloze man zat zo in de put dat hij meermaals op sociale media zijn wanhoop uitte. Een drugsbende merkte dit op en hij werd gecontacteerd ‘voor een klusje’. Hij moest naar Sao Paolo reizen, daar zou hij een lege koffer krijgen en hiermee moest hij naar ons land reizen. In Brussel zou hij tenslotte goed betaald werk krijgen. De man was zo radeloos dat hij met open ogen in de val liep. Uiteindelijk werd hij op 19 september opgepakt nadat er 1,5 kilogram cocaïne was aangetroffen in zijn koffer. “De rechtbank gelooft niet dat beklaagde zo naïef was om echt te geloven in dat verhaaltje”, aldus de rechter, die hem de standaardstraf van 36 maanden gaf.