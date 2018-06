Man wil lening aflossen met drugs 15 juni 2018

02u36 0

Een Afrikaanse dertiger is veroordeeld tot 36 maanden cel voor het smokkelen van heroïne. De man werd op 26 januari opgepakt op de luchthaven. Nader onderzoek wees uit dat hij bolletjes heroïne, goed voor meer dan 1 kilogram, had ingeslikt."Ik kon een lening niet meer aflossen. Eerst wilde ik kledij verhandelen maar dat lukte niet zo goed. Toen werd mij dit aanbod gedaan", klonk het tegen de politie. De rechter had geen oren naar zijn uitleg. "Verderfelijke feiten in het kader van een internationale vereniging", klonk het in het vonnis. (WHW)