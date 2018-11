Man steelt goederen uit container Ikea RDK

29 november 2018

De lokale politie van Zaventem heeft woensdagochtend een dief opgepakt naast de Ikea in de Weiveldlaan. Het was een bewakingsagent die de politie verwittigde toen hij verdachte gedragingen zag bij de containers van de Zweedse meubelgigant. Agenten troffen er een man aan die goederen aan het stelen was uit die containers. Hij werd meegenomen voor verhoor en tijdens de controle van het voertuig van de verdachte werden behalve de gestolen voorwerpen ook een luchtdrukpistool en verschillende autoradio’s aangetroffen.