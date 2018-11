Man steekt zonder vergunning vuurwerk af in park RDK

21 november 2018

De lokale politie van Zaventem heeft maandagavond een man betrapt toen hij vuurwerk aan het afsteken was in het gemeentelijk park Mariadal. Na een controle bleken er ook nog twee volle dozen met vuurwerk in zijn wagen te zitten. Alle pijlen werden in beslag genomen. Of de man een boete kreeg, is onduidelijk. De politie benadrukt dat vuurwerk afsteken en het oplaten van wensballonnen rond een luchthaven zonder vergunning verboden is. Ook wie op oudejaarsavond vuurwerk wil afsteken, moet op voorhand een vergunning aanvragen.