Man smokkelde 1,2 kilo cocaïne in zijn lichaam WHW

08 november 2018

14u36 0 Zaventem Een 42-jarige Braziliaan moet 36 maanden de cel in voor cocaïnesmokkel.

Op 24 juni haalde de douane op de luchthaven in Zaventem de man naar de kant voor een onderzoek. Een CT-scan wees uit dat de veertiger 122 met cocaïne gevulde boleta’s in zijn lichaam had, goed voor een totaal van 1,2 kilogram. “Ik zat in financiële problemen”, klonk het. “Door de economische crisis had ik geen werk en kon ik zelfs mijn elektriciteits- en waterrekening niet meer betalen. Daarom heb ik dit gedaan.” De rechter had hier evenwel geen oren naar en volgde de vordering van de procureur: 36 maanden cel.