Man slikt drugs in om te smokkelen 23 juli 2018

Een Zuid-Amerikaanse man is zaterdag opgepakt op de luchthaven nadat hij was afgestapt van een vlucht uit zijn geboortestreek. Bij een controle bleek hij 80 boleta's gevuld met cocaïne te hebben ingeslikt. Hij bekende meteen de feiten en werd naar de gevangenis van Sint-Gillis gebracht. Een onderzoeksrechter werd gevorderd die zal moeten beslissen over zijn verdere aanhouding. Het smokkelen met ingeslikte boleta's is levensgevaarlijk. Indien een van de bolletjes was opengespat was de man vrijwel meteen overleden.





(WHW)