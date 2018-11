Man sjoemelt met attesten vliegtuigonderdelen WHW

21 november 2018

15u49 0 Zaventem Een 51-jarige man uit Aarschot riskeert celstraffen van 9 maanden en 1 jaar met uitstel voor valsheid in geschrifte en diefstal.

De man was op de luchthaven van Zaventem werkzaam als tussenpersoon bij de doorverkoop van vliegtuigonderdelen. Deze functie misbruikte hij om documenten te vervalsen die nochtans essentieel waren. “In deze documenten stond de geschiedenis van elk component en dus ook hoelang het al meeging. Essentieel bij de doorverkoop van zulke vliegtuigonderdelen dus”, beklemtoonde het parket, “beklaagde heeft de veiligheid van de passagiers in gevaar gebracht door deze documenten te vervalsen.” Vermoedelijk wilde de man betere deals sluiten door de documenten in zijn voordeel te vervalsen. Voor de valsheid in geschrifte vordert het openbaar ministerie een celstraf van 1 jaar met uitstel.

Diefstal

Hier bleef het echter niet bij. Personeel van Sabena Technics zag hem onderdelen in zijn bestelwagen laden. Toen ze hem vragen wat hij aan het doen was vluchtte hij meteen weg. Aan de hand van zijn nummerplaat kwamen de speurders al snel bij hem uit. Hiervoor wordt een celstraf van 9 maande met uitstel gevorderd. De verdediging stelt dat hij a gestraft werd voor deze feiten en vraagt de vrijspraak. Uitspraak op 18 december.