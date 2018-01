Man opgepakt net voordat hij op viliegtuig wil stappen 02u30 0

Een 48-jarige Fransman is gearresteerd nadat hij op de luchthaven van Zaventem een iPad had gestolen aan de veiligheidscontrole. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de man een iPad uit het bakje van een andere passagier steelt, deze in zijn rugzak steekt en zich naar zijn gate haast.





Dankzij de camerabeelden kon de Fransman opgepakt worden juist voor hij op zijn vliegtuig zou stappen. De man bekende de feiten en moet voor de correctionele rechtbank verschijnen op 26 februari.





(VDBS)