Man niet tevreden met monsterboete 24 april 2018

Een twintiger uit Zaventem heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot betaling van een boete van 1.200 euro. Vorig jaar troffen agenten bij een routinecontrole pepperspray aan in zijn wagen. "Niet van mij, want ik heb deze wagen nog maar net gekocht", klonk zijn verweer. Veel mocht het niet baten, want hij kreeg een boete van 180 euro in zijn bus. "Als het van mij was dan had ik die boete betaald. Nu niet", deed hij zijn verhaal tegen de rechter.Vonnis op 8 mei. (WHW)