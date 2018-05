Man niet tevreden met monsterboete maar rechter luistert niet 09 mei 2018

02u47 0 Zaventem Een twintiger uit Zaventem is veroordeeld tot een boete van 1.200 euro voor verboden wapenbezit. Eerder kreeg hij bij verstek eenzelfde straf maar hier tekende hij verzet tegen aan.

Vorig jaar troffen agenten bij een routinecontrole pepperspray aan in zijn wagen. "Niet van mij want ik heb deze wagen nog maar net gekocht", klonk zijn verweer tegen de politie.





Niet van mij

Veel mocht het niet baten want hij kreeg een boete van 180 euro in zijn bus.





"Als het van mij was dan had ik die boete betaald. Nu niet", deed hij zijn verhaal tegen de rechter. Deze had echter geen oren naar zijn verweer en veroordeelde hem. (WHW)