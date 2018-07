Man mist vlucht... en smokkelt dan maar cocaïne 24 juli 2018

02u27 0

Een 26-jarige Italiaan riskeert 38 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. De man werd op 11 maart gecontroleerd nadat hij geland was met een vlucht uit Ethiopië. Uit een urinetest bleek dat hij drugs had ingeslikt. In totaal had hij 51 boleta's, goed voor 720 gram cocaïne in zijn maag. "Ik was naar Malawi gegaan, maar had mijn vlucht gemist. Iemand had mij op straat dan het aanbod gedaan om de drugs te smokkelen in ruil voor gratis tickets en 1.000 euro", klonk het. "Gezien ik geen kant meer op kon, heb ik dat maar gedaan." Dat de man met iets levensgevaarlijks bezig was, had hij blijkbaar niet door. Als een van de boleta's open was gegaan, was hij ten dode opgeschreven geweest. Uitspraak op 30 juli. (WHW)